Un incidente ha coinvolto tre veicoli sulla strada E45 vicino al km 222. La carreggiata in direzione Roma è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi. Non sono stati segnalati feriti tra i conducenti o i passeggeri coinvolti nell’incidente. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi per consentire la gestione della situazione.

A causa di un incidente che ha coinvolto tre auto nei pressi del km 222, è stata temporaneamente chiusa al traffico la E45 in direzione Roma A causa di un incidente che ha coinvolto tre auto nei pressi del km 222, è stata temporaneamente chiusa al traffico la E45 in direzione Roma. Ne dà notizia una nota di Anas che informa: “Il traffico viene deviato mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Cesena Ovest (km 224,300) e rientro allo svincolo di Cesena Sud (km 220,750). Nell'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, non si registrano feriti. Sul posto sono presenti Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Carambola sulla E45, tre auto coinvolte ma non si registrano feriti: traffico deviato

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