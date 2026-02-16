Addio Michel Portal il jazz fuori dagli schemi

Michel Portal è morto, e la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del jazz. Nato in Francia, Portal ha rivoluzionato il genere con il suo stile innovativo e la capacità di mescolare diversi generi musicali. Durante la sua carriera, ha collaborato con artisti di spicco e ha portato il jazz europeo a nuovi livelli di sperimentazione, spesso sfidando le convenzioni. Nei suoi concerti, l’artista si è distinto per improvvisazioni sorprendenti e un sound unico che ha lasciato il segno sui musicisti più giovani.

Musica Morto a 90 anni lo straordinario polistrumentista, con una virtuosistica padronanza di clarinetti e sassofoni, è stato anche un fantastico suonatore di bandoneon Musica Morto a 90 anni lo straordinario polistrumentista, con una virtuosistica padronanza di clarinetti e sassofoni, è stato anche un fantastico suonatore di bandoneon Proprio in Francia, con l’arte del chitarrista Django Reinhardt, tra le due guerre il jazz europeo aveva segnato un salto di qualità nella sua capacità di emanciparsi dalla subalternità al jazz statunitense. Ma il jazz dell’esagono ha poi prodotto altri fra i più originali protagonisti della ormai lunga vicenda del jazz del vecchio continente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Addio Michel Portal, il jazz fuori dagli schemi 25 canzoni di Natale insolite e fuori dagli schemi Thomas, gigante fuori dagli schemi che ha stregato mister Handanovic Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Addio a Michele Albanese, cronista sotto scorta simbolo dell’informazione antimafia calabrese L’articolo è nel primo commento - facebook.com facebook Maria Franca Fissolo muore a 87 anni, addio alla vedova di Michele Ferrero - la Repubblica x.com