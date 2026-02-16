Addio Michel Portal il jazz fuori dagli schemi

Da cms.ilmanifesto.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Michel Portal è morto, e la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del jazz. Nato in Francia, Portal ha rivoluzionato il genere con il suo stile innovativo e la capacità di mescolare diversi generi musicali. Durante la sua carriera, ha collaborato con artisti di spicco e ha portato il jazz europeo a nuovi livelli di sperimentazione, spesso sfidando le convenzioni. Nei suoi concerti, l’artista si è distinto per improvvisazioni sorprendenti e un sound unico che ha lasciato il segno sui musicisti più giovani.

Musica Morto a 90 anni lo straordinario polistrumentista, con una virtuosistica padronanza di clarinetti e sassofoni, è stato anche un fantastico suonatore di bandoneon Musica Morto a 90 anni lo straordinario polistrumentista, con una virtuosistica padronanza di clarinetti e sassofoni, è stato anche un fantastico suonatore di bandoneon Proprio in Francia, con l’arte del chitarrista Django Reinhardt, tra le due guerre il jazz europeo aveva segnato un salto di qualità nella sua capacità di emanciparsi dalla subalternità al jazz statunitense. Ma il jazz dell’esagono ha poi prodotto altri fra i più originali protagonisti della ormai lunga vicenda del jazz del vecchio continente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

addio michel portal il jazz fuori dagli schemi
© Cms.ilmanifesto.it - Addio Michel Portal, il jazz fuori dagli schemi

25 canzoni di Natale insolite e fuori dagli schemi

Thomas, gigante fuori dagli schemi che ha stregato mister Handanovic

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.