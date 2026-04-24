Carabiniere e suocera morti in un incidente indagine sulla dinamica

Due persone sono decedute in seguito a un incidente avvenuto due giorni fa. Tra le vittime ci sono un carabiniere di 59 anni e la sua suocera di 89. La procura ha aperto un’indagine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno esaminando i dettagli sul luogo dell’incidente e ascoltando eventuali testimoni. La vittima più giovane era in servizio in una caserma della zona.

Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente costato la vita, due giorni fa, al carabiniere di Nocera Inferiore, Domenico Allegri, di 59 anni, così come della suocera 89enne, Antonietta De Marinis. I due sono morti dopo che l'auto sulla quale viaggiavano si era schiantata contro un camion.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente stradale nel Salernitano, morti un carabiniere e la suoceraDue persone sono morte in un incidente stradale avvenuto in via Mangioni, a Pagani (Salerno). Leggi anche: Scontro frontale tir-auto, 2 morti, un 59enne e la suocera 90enne: incidente stradale a Pagani Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente stradale nel Salernitano, morti un carabiniere e la suocera; Carabiniere e suocera morti in un incidente, indagine sulla dinamica; Tragico incidente a Pagani, muoiono un carabiniere e sua suocera; Scontro frontale tir-auto, 2 morti, carabiniere 59enne e suocera 90enne: incidente stradale a Pagani. Pagani, militare e suocera morti: autopsia sulle salmeRestano a disposizione dell'autorità giudiziaria, nella sala mortuaria dell'ospedale di Nocera Inferiore, le salme del luogotenente dell'Arma Domenico Allegri e della ... ilmattino.it Incidente mortale a Pagani: morti un carabiniere e la suoceraDue persone sono morte nello scontro tra un’autovettura e un tir. Il sinistro è avvenuto in via Mangioni, a Pagani. A perdere la vita un carabiniere di 58 anni Domenico Allegri, del Nas di Salerno, ... napolivillage.com Omicidio Mollicone, la figlia del carabiniere Tuzi incarica perito: ''Mio padre non si è suicidato'' x.com Tv Centro Marche. . Carabiniere salva la vita ad un uomo ammanettandosi a lui - facebook.com facebook