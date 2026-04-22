Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Mangioni, a Pagani, nel Salernitano. Tra le vittime ci sono un carabiniere e la sua suocera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvare le due persone coinvolte. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto in via Mangioni, a Pagani (Salerno). Si tratta di un carabiniere 58enne e della suocera di 90 anni. Entrambi viaggiavano in un’auto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un tir. I soccorsi sono risultati vani. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso ed i vigili del fuoco che hanno partecipato alle complesse operazioni di soccorso VIDEO Futuro Nazionale, Vannacci a Napoli inaugura sede ma antagonisti imbrattano. Concussione, Santamaria resta in carcere: il Riesame rigetta la richiesta della. Vincenzo, 20enne ucciso nel Casertano: domani udienza di convalida per reo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente stradale nel Salernitano, morti un carabiniere e la suocera

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