Un censimento speciale Canne di bambù stilizzate su 52 serrande abbassate

Nel centro di Monza si contano almeno 52 negozi sfitti, con serrande abbassate e senza attività. L’artista milanese ‘Freak of Nature’ ha fatto un censimento e ha fotografato le serrande con le canne di bambù stilizzate. La sua presenza nel cuore della città evidenzia le tante vetrine vuote e il calo di negozi aperti, un segnale di come il centro stia cambiando.

Sono almeno 52 i negozi sfitti nel centro di Monza. Tanti ne ha notati ’ Freak of Nature ’ un’artista milanese di nascita, vicentina di adozione, ma legata affettivamente a Monza, visto che i suoi genitori si sono sposati nel Duomo di Teodolinda. Durante una visita a Monza, Freak (non rivela il suo vero nome, ama definirsi ’Anomalia della natura’) ha dipinto sulle vetrine dei negozi sfitti del centro delle misteriose righe verticali verdi che scopriamo essere canne di bambù. "Cercavo un simbolo forte – spiega l’artista – e il bambù fa parte del mio linguaggio poetico, perché somiglia all’uomo: invade, è resistente e ne esistono migliaia i tipi, tutti forti, resistenti e che rinascono dopo le intemperie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un censimento speciale . Canne di bambù stilizzate su 52 serrande abbassate Approfondimenti su Monza Centro Dopo 35 anni di attività, serrande abbassate da Dolci Leccornie Dopo 35 anni di attività, Dolci Leccornie chiude definitivamente le sue porte in via Tiziano Aspetti all’Arcella. Minaccia un cliente del bar con un coltello: serrande abbassate Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Monza Centro Argomenti discussi: Un censimento speciale . Canne di bambù stilizzate su 52 serrande abbassate; Ancona, 80 i negozi sfitti in centro: Affitti troppo alti, i proprietari non capiscono. Marche, l’assessore Bugaro: “Qui presenza di esemplari confidenti, sono vicini alle case, non hanno paura. Servirà fare anche un censimento. Verrà portato in un ambiente montano, più adatto alla sua specie” - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.