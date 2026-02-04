Serrande abbassate dopo molteplici interventi di polizia

La polizia ha chiuso temporaneamente il bar Nuovo di via dell'Internato Ignoto a Padova. Dopo diversi interventi delle forze dell’ordine, il questore Marco Odorisio ha deciso di abbassare le serrande del locale. La decisione è arrivata in seguito a ripetuti controlli e alle problematiche segnalate nelle ultime settimane. Ora il bar resta chiuso mentre si cerca una soluzione definitiva.

Un secondo specifico provvedimento è stato preso dal questore Marco Odorisio anche nei confronti del bar Nuovo di via dell'Internato Ignoto a Padova. Oggi 4 febbraio gli agenti della Questura hanno notificato al proprietario la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Marco Odorisio Dopo 35 anni di attività, serrande abbassate da Dolci Leccornie Dopo 35 anni di attività, Dolci Leccornie chiude definitivamente le sue porte in via Tiziano Aspetti all’Arcella. Chiude uno dei negozi più conosciuti per bambini: serrande abbassate dopo 30 anni Dopo trent’anni di presenza nel cuore della città, uno dei negozi più conosciuti per bambini chiude le sue porte. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Marco Odorisio Serrande abbassate dopo molteplici interventi di poliziaOggi 4 febbraio la Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di sospensione della licenza al bar Nuovo di via dell'Internato Ignoto a Padova emesso dal questore dopo che sono state documentate i ... padovaoggi.it Negozi chiusi anche durante i saldi: serrande abbassate anche in via Verdi e corso Garibaldi a Legnano x.com Serrande abbassate, strutture vuote, chioschi dimenticati e ormai depositari solo di metallo arrugginito e privo di valore. A Bari le edicole chiuse sono ormai una presenza costante nel paesaggio urbano - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.