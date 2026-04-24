Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati per il fenomeno del caporalato in Maremma. Nel corso delle indagini, è stata disposta anche l’interdizione di un’attività imprenditoriale coinvolta. I controlli sono stati condotti dai carabinieri della compagnia di Orbetello e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, che hanno portato alle misure attuali. La vicenda riguarda presunte irregolarità nelle pratiche di lavoro e gestione delle risorse umane.

Lavoratori reclutati con paghe da fame ed ospitati in una struttura promiscua e priva di servizi adeguati: blitz dei carabinieri Le indagini hanno consentito di accertare più elementi di responsabilità a carico dei quattro indagati, ovvero: il titolare della ditta si serviva degli stranieri coindagati, di cui solo uno formalmente assunto ma del tutto svincolato dalle attività che gli altri dipendenti (solo alcuni e solo in parte in regola dal punto di vista contrattualistico) svolgevano presso l’azienda, i quali si occupavano di arruolare e “gestire” i loro connazionali. Gli stranieri, secondo le direttive e in base alle necessità del datore di lavoro, si occupavano degli altri dipendenti, a cui procuravano alloggio, vitto e trasporti, pur senza avere alcun rapporto di dipendenza nemmeno funzionale nell’ambito dell’azienda.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Caporalato in Maremma, quattro indagati: interdetta una attività imprenditoriale

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