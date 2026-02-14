Caporalato choc in Maremma Picchiato perché lento | 6 indagati
Un operaio pakistano è stato aggredito con pugni e calci perché considerato troppo lento nel lavoro, un fatto che ha portato il Tribunale di Grosseto ad aprire un’indagine su sei persone coinvolte nel caporalato. La sua situazione si è aggravata a causa delle condizioni di lavoro dure, caratterizzate da turni lunghi e paghe basse, che lo hanno reso vulnerabile a episodi di violenza.
GROSSETO Non solo paghe da fame, turni estenuanti e assoluta precarietà sotto ricatto continuo, il Tribunale di Grosseto si occuperà lunedì in udienza preliminare anche di un operaio pakistano vittima di un caporalato ancora più aggressivo: veniva picchiato con pugni e calci perché ritenuto troppo ’lento’ nel lavoro. I fatti risalgono del 2022, accaduti nelle campagne di Paganico. Dalle testimonianze risulta che i caporali si posizionavano ai lati opposti del campo urlando insulti in lingua urdu (‘figlio di cane’) minacciando percosse per ogni presunta lentezza. Nessun accesso a bagni, acqua potabile o punti di ristoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
