Si è svolto ieri sera, al Teatro del Popolo, l’incontro pubblico ’ Colle Capitale. Una visione per un futuro da continuare a costruire ’, promosso dall’amministrazione comunale per fare il punto sul percorso legato al da farsi dopo l’esito della candidatura a Capitale Italiana della Cultura che ha decretato Ancona vincitrice del titolo. L’iniziativa, partecipata da cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali, è stata un momento di restituzione del lavoro svolto negli ultimi anni e di condivisione delle linee di sviluppo che l’amministrazione intende portare avanti. Al centro dell’incontro, la volontà di dare continuità ai progetti già avviati, mantenendo la cultura come asse strategico delle politiche locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capitale della Cultura Toscana: "Colle ha una visione per il futuro"

Articoli correlati

Capitale della Cultura. Colle, Massa e Sarzana, una poltrona per treGiusto il tempo di metabolizzare le emozioni suscitate dalle audizioni tenute a Roma, nella sala Spadolini del ministero della Cultura, e poi per...

Colle Capitale della Cultura. Il Comitato apre le porte. Via all’ambizioso camminoCOLLE VAL D’ELSA Il comitato per la candidatura della città a Capitale italiana della Cultura apre le sue porte.

Contenuti utili per approfondire Capitale della Cultura

Temi più discussi: Capitale della Cultura Toscana: Colle ha una visione per il futuro; Capitale italiana della Cultura 2028, è attesa per il verdetto; Ancona capitale italiana della cultura per il 2028. Colle di Val d'Elsa e Massa svanisce il sogno toscano; Capitale Italiana della Cultura 2028: la città di Colle di Val d’Elsa guarda al futuro.

Capitale della Cultura Toscana: Colle ha una visione per il futuroSi è svolto ieri sera, al Teatro del Popolo, l’incontro pubblico ’Colle Capitale. Una visione per un futuro da continuare a costruire’, promosso dall’amministrazione comunale per fare il punto sul ... lanazione.it

La Capitale della cultura 2028 non sarà toscanaROMA: Massa e Colle Val d'Elsa tra le finaliste in lizza ma il titolo è andato alla città di Ancona. La proclamazione è avvenuta oggi a Roma ... toscanamedianews.it

Gravina si prepara a una nuova fase, che la vedrà Capitale regionale della Cultura nel 2027. Si apre un tempo nuovo, che dà continuità a quanto avviato in questi mesi e chiama a tradurre idee, relazioni e progetti in occasioni di crescita per la città. Che cos - facebook.com facebook

Ancona è Capitale della Cultura 2028. x.com