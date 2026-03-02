Capitale della Cultura Colle Massa e Sarzana una poltrona per tre

A Roma si sono svolte le audizioni per le città candidate a capitale della cultura e tra le tre finaliste ci sono Colle di Val d’Elsa, Massa e Sarzana. Le prove si sono concluse, lasciando un’impronta nelle rispettive comunità. Ora si attende la decisione finale, mentre le città continuano a prepararsi per eventuali sviluppi successivi.

Giusto il tempo di metabolizzare le emozioni suscitate dalle audizioni tenute a Roma, nella sala Spadolini del ministero della Cultura, e poi per Colle Val d'Elsa, Massa e Sarzana, candidate – per la Toscana e la Liguria – al titolo di Capitale italiana della cultura 2028, è scattato il proverbiale conto alla rovescia. L'attenzione è ora spostata sul 27 marzo, ultimo giorno a disposizione del ministro Giuli per annunciare la realtà che, tra le dieci finaliste, potrà fregiarsi del prestigioso titolo ma anche ricevere il finanziamento di un milione di euro, destinato alla realizzazione delle iniziative indicate nel dossier di candidatura.