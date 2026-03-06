5 morti 1 disperso | il tavolo tecnico per fermare le valanghe

Un tavolo tecnico si è riunito per discutere delle recenti valanghe che hanno colpito la provincia di Sondrio, provocando cinque morti e lasciando una persona dispersa. Negli ultimi mesi, le valanghe hanno causato danni e vittime, coinvolgendo anche feriti. La situazione preoccupa le autorità che cercano soluzioni immediate per evitare ulteriori incidenti.

La provincia di Sondrio affronta una crisi senza precedenti nel settore della sicurezza invernale, con un bilancio tragico di cinque vittime e diversi feriti causati da valanghe negli ultimi mesi. Di fronte a questa emergenza, il Prefetto Anna Pavone ha convocato un tavolo tecnico per coordinare la prevenzione e la gestione del rischio, coinvolgendo sindaci, forze dell’ordine e protezione civile. L’iniziativa nasce dalla necessità urgente di trasformare le statistiche dolorose in azioni concrete, istituendo un meccanismo di lavoro stabile che vada oltre la semplice reazione all’emergenza immediata. Il fulcro della discussione ruota attorno all’utilizzo dei bollettini nivologici e alla consapevolezza dei rischi opera nella montagna lombarda. 🔗 Leggi su Ameve.eu Tavolo tecnico incapace di fermare gli animali vaganti: allarme in Alta IrpiniaSi tratta di una problematica che da anni affligge i territori dei due comuni dell’Alta Irpinia, provocando gravi danni al patrimonio pubblico e... Leggi anche: Valanghe Friuli,un morto e un disperso