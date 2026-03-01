Ariano Irpino emergenza cinghiali | riunito il Tavolo tecnico

Ad Ariano Irpino il 25 del mese si è svolta una riunione del Tavolo tecnico operativo convocato dal sindaco Enrico Franza. Alla riunione sono intervenuti rappresentanti delle forze dell’ordine, enti locali e operatori coinvolti nella gestione della fauna selvatica. Il focus principale è stato sulla questione emergenziale legata alla presenza dei cinghiali e alle misure di sicurezza pubblica da adottare.

Sicurezza pubblica e gestione della fauna selvatica sono stati al centro dell'attenzione ad Ariano Irpino, dove lo scorso 25 del mese si è riunito il Tavolo tecnico operativo su iniziativa del sindaco Enrico Franza. L'incontro, voluto per affrontare l'emergenza provocata dalla crescente presenza.