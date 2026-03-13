Il Comune è senza personale chiudono gli uffici | È vietato nascere o morire

Il Comune ha annunciato la chiusura temporanea dell’ufficio Anagrafe a partire dal 12 marzo. Un cartello posizionato all’ingresso avvisa i cittadini che, a causa della carenza di personale, non sarà possibile effettuare pratiche legate a nascita e decesso. La situazione ha portato alla sospensione delle attività di uno dei servizi fondamentali del municipio, senza indicare una data di riapertura.

In municipio il cartello è ironico ma chiaro, chiarissimo: avvisa i cittadini che l'ufficio Anagrafe resterà chiuso al pubblico dal 12 marzo fino a data da destinarsi. Non solo: proprio per questo motivo, il sindaco Cesare Sambrici ricorda che fino a nuovo ordine in paese "è vietato nascere, morire, sposarsi e recarsi in questo ufficio per qualsiasi adempimento". Succede a Caino, piccolo Comune della Valtrompia che da un paio di giorni, di fatto, non ha più un ufficio Anagrafe: questo perché la responsabile del dipartimento, per motivi personali, è costretta a rimanere a casa per un po'. E il municipio non ha trovato nessuno disposto a sostituirla: tra i nomi ancora presenti in una precedente graduatoria, nessuno ha accettato l'incarico. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

