Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di San Marco dei Cavoti hanno sequestrato una quantità di stupefacenti all’interno di una struttura di accoglienza per stranieri nel Val Fortore. Le operazioni hanno portato al ritrovamento di droga nascosta tra i locali della struttura, che è stata sottoposta a sequestro. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte è stato reso noto.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno messo in campo un servizio di controllo del territorio nei Comuni della Val Fortore per contrastare i reati predatori, specie in danno degli sportelli bancomat e postamat, lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti e per garantire il rispetto del Codice della Strada, impiegando 29 pattuglie che hanno controllato 108 persone, 101 veicoli e 10 esercizi pubblici. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e della Stazione di San Bartolomeo in Galdo hanno... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Val Fortore, carabinieri sequestrano stupefacenti in una struttura d’accoglienza per stranieri

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