Caos nel carcere della Dozza | agenti aggrediti neon distrutti termosifone usato come ariete per sfondare una porta

Questa mattina al carcere della Dozza si è scatenato il caos. Un detenuto ha preso a martellate i neon dell’infermeria e ha usato un termosifone come ariete per sfondare una porta. Agenti sono stati aggrediti nel tentativo di bloccarlo, mentre i danni alla sezione sono pesanti. La situazione resta tesa, nessuno si è fatto male seriamente, ma l’episodio ha fatto salire la tensione tra le mura della struttura.

Bologna, 3 febbraio 2026 – Al carcere della Dozza un detenuto ha devastato la sezione infermeria per un mancato trasferimento in un’altra sede e ha rotto tutti i neon della sezione. Un altro ha aggredito tre sottufficiali e due agenti, finiti al pronto soccorso. Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe chiesto di cambiare stanza, ma non è stato possibile accontentarlo per mancanza di spazi. Al rifiuto sarebbe andato in escandescenze e avrebbe sradicato il termosifone. É stato necessario intervenire per bloccare la fuoriuscita di acqua, molto copiosa. Lui continuava a lanciare oggetti e, successivamente, ha anche usato il termosifone come ariete per sfondare la porta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel cuore di Terni, il carcere di Sabbione si trova nel caos, tra sequestri di smartphone e strumenti pericolosi e aggressioni agli agenti.

