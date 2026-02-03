Caos nel carcere della Dozza | agenti aggrediti neon distrutti termosifone usato come ariete per sfondare una porta

Da ilrestodelcarlino.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina al carcere della Dozza si è scatenato il caos. Un detenuto ha preso a martellate i neon dell’infermeria e ha usato un termosifone come ariete per sfondare una porta. Agenti sono stati aggrediti nel tentativo di bloccarlo, mentre i danni alla sezione sono pesanti. La situazione resta tesa, nessuno si è fatto male seriamente, ma l’episodio ha fatto salire la tensione tra le mura della struttura.

Bologna, 3 febbraio 2026 – Al carcere della Dozza un detenuto ha devastato la sezione infermeria per un mancato trasferimento in un’altra sede e ha rotto tutti i neon della sezione.  Un altro ha aggredito  tre sottufficiali e due agenti,  finiti al pronto soccorso.  Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe chiesto di cambiare stanza, ma non è stato possibile accontentarlo per mancanza di spazi. Al rifiuto sarebbe andato in escandescenze e avrebbe sradicato il termosifone. É stato necessario intervenire per bloccare la fuoriuscita di acqua, molto copiosa. Lui continuava a lanciare oggetti e, successivamente, ha anche usato il termosifone come ariete per sfondare la porta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

caos nel carcere della dozza agenti aggrediti neon distrutti termosifone usato come ariete per sfondare una porta

© Ilrestodelcarlino.it - Caos nel carcere della Dozza: agenti aggrediti, neon distrutti, termosifone usato come ariete per sfondare una porta

Approfondimenti su Carcere Dozza

Smartphone e seghe sequestrati, agenti aggrediti: “polveriera” Sabbione, il carcere di Terni è nel caos

Nel cuore di Terni, il carcere di Sabbione si trova nel caos, tra sequestri di smartphone e strumenti pericolosi e aggressioni agli agenti.

Nel carcere della Dozza anche il servizio di infermeria è al collasso

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Carcere Dozza

Argomenti discussi: Detenuti in rivolta: caos e violenza nel carcere di Cassino; Caos nel carcere di Cassino: detenuti appiccano un incendio; Rivolta nel carcere per i minori dell'Aquila, detenuti si rifiutano di rientrare in cella e creano il caos; Carcere nel caos: due aggressioni nelle sezioni maschile e femminile tra lanci di escrementi e incendi appiccati.

Rivolta nel carcere per i minori dell’Aquila, detenuti si rifiutano di rientrare in cella e creano il caosL'Aquila. Rivolta nel carcere per i minori dell'Aquila, detenuti si rifiutano di rientrare in cella e creano il caos. abruzzolive.it

caos nel carcere dellaPrato, nuovi abusi sessuali e violenze nel carcere della DogaiaLa segnalazione della Procura che ricostruisce almeno 4 aggressioni da fine novembre ad oggi tra i detenuti nel carcere di Prato ... corrierefiorentino.corriere.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.