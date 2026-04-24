Caos durante Monopoli-Foggia arrivano i daspo per tre tifosi dauni

Durante la partita tra le squadre di Monopoli e Foggia, si sono verificati momenti di tensione che hanno portato all’applicazione di tre provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi provenienti dalla provincia di Foggia. I soggetti coinvolti non potranno più entrare negli stadi o nei luoghi dove si tengono eventi sportivi. Questi provvedimenti sono stati emessi dalle autorità competenti in seguito ai fatti accaduti durante l’incontro.

Per i tifosi raggiunti dai provvedimenti scatterà il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Il questore di Bari, Annino Gargano, ha disposto la misura del Daspo per 3 esponenti degli ultras del Foggia, in seguito alle indagini sugli episodi accaduti allo stadio.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Caos durante la partita Monopoli-Foggia, scattano i domiciliari per tre ultras dauniGli agenti della polizia di Stato hanno arrestato, questa mattina, tre ultras del Foggia con l'accusa, a vario titolo, di resistenza e violenza nei... Monopoli-Foggia, caos nel finale: invasione di campo dei tifosi ospiti, steward aggreditoTensione allo stadio “Veneziani” di Monopoli, dove la partita dei padroni di casa contro il Foggia, giocata nella serata di ieri, domenica 19 aprile,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caos durante la partita Monopoli-Foggia, scattano i domiciliari per tre ultras dauni; Caos durante Monopoli-Foggia, la Lega Pro: Comportamenti intollerabili; Caos al Veneziani: invasione di campo e momenti di paura durante Monopoli-Foggia (1-0); Monopoli-Foggia nel caos, invasione di campo giocatori aggrediti e steward schiaffeggiato. Video. Caos Monopoli-Foggia: arrestati tre ultrasArrivano i primi provvedimenti dopo i gravi disordini avvenuti durante la sfida tra Foggia e Monopoli allo stadio Veneziani. La Polizia di Stato ha infatti arrestato in flagranza differita tre ... ilovepalermocalcio.com Monopoli-Foggia 1-0: decide una rete di FallDiretta di Monopoli-Foggia di Domenica 19 aprile 2026: Fall segna, tre gol annullati, caos FVS, invasione di campo e finale surreale ... calciomagazine.net Scontri durante Monopoli Foggia e porte chiuse, il giornalista De Paola duro facebook Stangata per il Foggia dopo i fatti di Monopoli: multa e quattro gare casalinghe a porte chiuse x.com