Caos durante la partita Monopoli-Foggia scattano i domiciliari per tre ultras dauni

Durante la partita tra le squadre Monopoli e Foggia si sono verificati momenti di tensione che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine. Questa mattina tre ultras del Foggia sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari con l’accusa di resistenza e violenza contro un incaricato di pubblico servizio, invasione del campo e lancio di oggetti durante l’evento. Le autorità hanno gestito la situazione per riportare la calma.