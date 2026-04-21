Caos durante la partita Monopoli-Foggia scattano i domiciliari per tre ultras dauni
Durante la partita tra le squadre Monopoli e Foggia si sono verificati momenti di tensione che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine. Questa mattina tre ultras del Foggia sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari con l’accusa di resistenza e violenza contro un incaricato di pubblico servizio, invasione del campo e lancio di oggetti durante l’evento. Le autorità hanno gestito la situazione per riportare la calma.
Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato, questa mattina, tre ultras del Foggia con l'accusa, a vario titolo, di resistenza e violenza nei confronti di incaricato di pubblico servizio e invasione del terreno di gioco nel corso di manifestazioni sportive, e del lancio di materiale.🔗 Leggi su Baritoday.it
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