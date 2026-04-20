Monopoli-Foggia caos nel finale | invasione di campo dei tifosi ospiti steward aggredito

Durante la partita tra Monopoli e Foggia, giocata ieri sera allo stadio “Veneziani”, si sono verificati momenti di grande tensione. Nei minuti di recupero del secondo tempo, il match è stato interrotto a causa di un'invasione di campo da parte di alcuni tifosi ospiti. Durante gli incidenti, un steward è stato aggredito, portando alla sospensione dell'incontro con il risultato di 1-0 per la squadra di casa.

Tensione allo stadio “Veneziani” di Monopoli, dove la partita dei padroni di casa contro il Foggia, giocata nella serata di ieri, domenica 19 aprile, è stata sospesa nei minuti di recupero del secondo tempo, sul risultato di 1-0 per i biancoverdi.Il match è stato interrotto dopo l’invasione di.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Invasione di campo dei tifosi durante Monopoli-Foggia: partita sospesa e giocatori negli spogliatoiAllo Stadio Veneziani la sfida tra Monopoli e Foggia è interrotta nei minuti di recupero per un’invasione di campo.

In Monopoli-Foggia invasione finale di incappucciati: arrestati in campo!La serata di Serie C è tutta da dimenticare per l'episodio accaduto in Monopoli-Foggia, finita 1-0.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Caos al 'Veneziani', invasione di campo dei tifosi del Foggia: gara sospesa e calciatori negli spogliatoi; Monopoli-Foggia, caos nel finale: invasione e fermati sugli spalti; Serie C, caos a Monopoli: invasione di campo dei tifosi del Foggia, gara sospesa e calciatori negli spogliatoi; Foggia ko a Monopoli, classifica drammatica: ora serve un miracolo contro la Salernitana.

Caos in Monopoli-Foggia, invasione dei tifosi in campo: risse e arresti, cosa è successoAttimi di tensione nel corso di Monopoli-Foggia, gara valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C, vinta con il finale di 1-0 dai padroni di casa grazie a un gol di Fall. La partita ... corrieredellosport.it

Serie C – Caos nel derby Monopoli-Foggia: invasione di campo e arresti, poi si gioca e vince il MonopoliLa gara è quindi ripresa regolarmente e si è conclusa con la vittoria del Monopoli, deciso dalla rete di Fall al 9’ della ripresa. ilovepalermocalcio.com

RTL 102.5. . Tensione al termine del derby di Serie C tra Monopoli e Foggia: a pochi istanti dal fischio finale, un manipolo di tifosi ospiti con passamontagna ha invaso il campo di gioco, presumibilmente a caccia dei giocatori del Foggia. Alcuni dei calciatori - facebook.com facebook

Invasione di campo in #Monopoli- #Foggia. La Lega Pro: “Comportamenti simili non sono tollerabili” x.com