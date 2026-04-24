Aggredirono steward al termine di Modena-Palermo scatta il Daspo per tre tifosi rosanero

Dopo la partita tra Modena e Palermo, tre tifosi rosanero di 19, 23 e 41 anni sono stati colpiti dal divieto di accesso agli eventi sportivi, il cosiddetto Daspo, emesso dalla questura di Modena. L'ordine è stato firmato dal questore Lucio Pennella, a seguito di un episodio in cui alcuni supporter hanno aggredito uno steward al termine dell'incontro.

La polizia di Modena ha notificato il Daspo, il divieto di accedere a manifestazioni sportive, adottato dal questore della città emiliana Lucio Pennella a tre tifosi del Palermo di 19, 23 e 41 anni. I supporter non potranno assistere a partite dal vivo rispettivamente per 5, 3 e 10 anni. I fatti.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Steward e poliziotto aggrediti dopo Modena-Palermo, Daspo per tre tifosi ospitiLa violenza esplosa al termine della partita al Baglia costa carissima a tre tifosi siciliani. Calciatore picchiato al termine della partita e altri scontri nelle serie minori: Daspo contro cinque tifosiUn primo provvedimento riguarda un tifoso che avrebbe aggredito un giocatore della squadra ospite.