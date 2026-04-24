Caos all’Iperal di Sondrio | rissa e inseguimento con la polizia

Mercoledì pomeriggio all’interno di un supermercato a Sondrio si è verificata una rissa tra tre uomini, che ha portato a un inseguimento con le forze dell’ordine. Le autorità sono intervenute sul posto per fermare i coinvolti, senza riportare dettagli su eventuali feriti o arresti. La scena si è svolta in un momento di normale afflusso di clienti, creando scompiglio tra gli acquisti quotidiani.

? Cosa sapere Rissa tra tre uomini all'Iperal di Sondrio mercoledì pomeriggio con inseguimento della polizia.. I tre soggetti già notati alle autorità sono stati denunciati e sanzionati dalle forze dell'ordine.. Mercoledì pomeriggio, intorno alle 17.30, tre uomini sono stati coinvolti in una violenta lite all’interno dell’Iperal di Sondrio, scatenando l’intervento immediato della polizia locale tra corsie del supermercato e i vicoli circostanti. L’accaduto ha protagonisti due cittadini stranieri e un uomo italiano, soggetti già noti alle autorità per precedenti episodi. La tensione è esplosa nel pieno dell’orario di massima affluenza del punto vendita, trasformando una normale spesa pomeridiana in un momento di caos che ha richiesto il supporto anche di una pattuglia della questura per gestire la gestione dei soggetti coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos all’Iperal di Sondrio: rissa e inseguimento con la polizia Notizie correlate Caos in zona stazione: rissa e inseguimento in viale Manzoni, un uomo finisce in manettePomeriggio di violenza in zona stazione a Novara, dove l'intervento della polizia ha portato all'arresto di un uomo. Rissa violenta al Moscati di Avellino: caos e spray al peperoncino nel triage, solo la polizia ristabilisce l’ordineNotte ad alta tensione all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino: una lite tra accompagnatori degenera, causando panico, intervento dei...