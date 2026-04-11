Caos in zona stazione | rissa e inseguimento in viale Manzoni un uomo finisce in manette

Nel pomeriggio di oggi, nella zona della stazione a Novara, si sono verificati momenti di tensione con una rissa e un inseguimento in viale Manzoni. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato un uomo coinvolto negli eventi. L'area è stata messa sotto controllo e sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Nessun’altra persona è rimasta ferita o coinvolta nelle vicende.

Pomeriggio di violenza in zona stazione a Novara, dove l'intervento della polizia ha portato all'arresto di un uomo.La rissa e l'inseguimentoÉ successo nel pomeriggio del 1° aprile, quando diverse chiamate alla sala operativa hanno segnalato una rissa tra più persone in viale Manzoni. All'arrivo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Sosta in zona Stazione. Parcheggio scambiatore esteso in viale Angeloni Rissa con coltelli sul treno, caos alla stazione: un ferito e tre denunciatiUna violenta lite tra tre giovani, degenerata fino all’uso di coltelli, si è verificata nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri. Temi più discussi: Padova, caos in zona stazione: uomo semina panico al bar Dersut; Nuovi capolinea dei bus ma mancano i cartelli: è caos in piazza Moro a Bari; Linea ferroviaria adriatica interrotta: oltre mille persone ferme in stazione a Vasto-San Salvo; Stazione di Padova, a petto nudo sfascia i bicchieri: paura in zona rossa. Trento, lite in stazione tra ubriachi: un feritoSecondo quanto ricostruito, i due erano ubriachi e avrebbero iniziato a discutere per motivi banali. Dalle parole si è passati rapidamente agli spintoni. Uno dei due, cadendo, si è ferito con una bott ... giornaletrentino.it Caos in zona stazione. Fugge in monopattino e travolge un agenteL’inseguimento si è verificato durante un controllo con i cani antidroga. Il giovane ha gettato un involucro contenente dell’hashish: arrestato. msn.com Linea Adriatica ancora nel caos: la frana blocca i treni, studenti fermi e aule vuote ad Ancona - facebook.com facebook La strategia di Trump non è del caos, ma della massima pressione sul regime iraniano. Di Fiammetta Martegani x.com