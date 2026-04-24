Caos Adzic la Juve è stata chiara | il papà è un ostacolo | CM

La Juventus ha dichiarato che il padre di Adzic rappresenta un ostacolo per il giocatore. Quest’anno, il calciatore montenegrino ha disputato 17 partite, segnando un solo gol contro l’Inter il 13 settembre, contribuendo con tre punti alla sua squadra. Attualmente, Adzic è fermo a causa di un’infortunio alla caviglia destra subito durante una partita con la Nazionale Under 21. La situazione attorno a lui è al centro di molte discussioni.

Quest’anno il talento montenegrino ha collezionato 17 presenze. L’unico gol lo ha realizzato all’Inter, regalando all’allora squadra di Tudor 3 punti, il 13 settembre scorso C’è un gran caos attorno ad Adzic, ora ai box per un infortunio alla caviglia destra subito con la Nazionale Under 21. Come raccolto da Calciomercato.it, la Juve è stata chiara con il talento montenegrino e suo papà, di fatto il suo vero agente: riassumendo, ‘per te qui non c’è spazio, devi andare in prestito’. Caos Adzic, la Juve è stata chiara: il papà è un ostacolo (Instagram) – Calciomercato.it Il club bianconero ritiene che un’esperienza lontano dalla Continassa possa consentire al talento montenegrino di tornare a giocare con regolarità e compiere dei passi avanti notevoli dal punto di vista della maturazione.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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