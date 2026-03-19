Bernardo Silva è al centro di voci di mercato che lo collegano alla Juventus. L’interesse del club è evidente, ma l’accordo sulla questione economica rappresenta un ostacolo. La sua posizione resta ferma e chiara, mentre dalla Continassa filtrano segnali che indicano ancora distanze da colmare per definire il trasferimento. La trattativa continua a essere sotto osservazione.

Bernardo Silva Juve, l’ostacolo è legato allo stipendio ma la posizione del portoghese è chiara. Ecco cosa filtra dalla Continassa. La Juve ha delineato una strategia chiara per la prossima stagione: inserire cinque o sei elementi di spessore per competere immediatamente per lo scudetto. Secondo un’analisi di Tuttosport, l’obiettivo principale è Bernardo Silva, ormai prossimo a chiudere il suo ciclo al Manchester City. Il club inglese intende svecchiare l’organico e il calciatore portoghese desidera un’ultima sfida europea di alto livello prima di valutare il ritiro. MERCATO JUVE, LE ULTIME Nelle scorse settimane si sono svolti i primi incontri esplorativi tra l’entourage del giocatore, guidato da Jorge Mendes, e alcuni intermediari bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, c’è l’ostacolo legato all’ingaggio ma la posizione del calciatore è chiara. Cosa filtra dalla Continassa

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