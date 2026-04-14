Roma bloccata stasera | incidenti e chiusure notturne sulla Colombo

Stasera la viabilità a Roma è particolarmente difficile, con numerosi rallentamenti lungo le principali strade radiali e le vie di collegamento con i sobborghi. Si registrano incidenti e chiusure notturne sulla strada Colombo, che stanno contribuendo ai disagi nel traffico cittadino. Le autorità stanno gestendo le situazioni di emergenza, mentre le squadre di pronto intervento sono intervenute sul posto. La situazione resta critica in alcune zone della capitale.

La viabilità della Capitale sta affrontando una serata di forti complicazioni, con rallentamenti che colpiscono i principali assi radiali e le arterie di collegamento suburbane. Martedì 14 aprile 2026, intorno alle ore 20:30, si sono registrate criticità rilevanti dovute a incidenti stradali e interventi infrastrutturali programmati, che stanno condizionando pesantemente gli spostamenti verso l’area sud e l’aeroporto. Sulla Cristoforo Colombo, la circolazione in direzione Ostia risulta fortemente ostacolata da un sinistro avvenuto nella zona compresa tra il raccordo anulare e via di Acilia, con ripercussioni sulla carreggiata interna del raccordo stesso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma bloccata stasera: incidenti e chiusure notturne sulla Colombo Incidente sulla Cristoforo Colombo a Roma Puglia, autostrada: chiusure notturne da stasera LavoriDi seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Sulla D94 Raccordo Tangenziale di BariA14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche...