Il pomeriggio di giovedì 9 aprile 2026 a Roma è stato caratterizzato da blocchi sul Raccordo Anulare e incendi che hanno causato pesanti rallentamenti nel traffico. Diversi interventi di emergenza sono stati necessari per gestire la situazione, provocando disagi alla mobilità cittadina. La viabilità nella Capitale ha subito forti interruzioni, con il traffico compromesso in più punti della città.

Il pomeriggio di giovedì 09 aprile 2026 è stato segnato da una serie di disagi alla mobilità nella Capitale, con il Raccordo Anulare che ha registrato rallentamenti significativi e diversi interventi di emergenza che hanno impattato la viabilità urbana. Intorno alle ore 16:30, le criticità si sono concentrate su più fronti, dal Grande Raccordo fino ai quartieri periferici, coinvolgendo sia la circolazione automobilistica che i servizi di trasporto pubblico locale. Blocchi sulla rete viaria e incidenti nel quadrante sud. La situazione sul Raccordo Anulare ha presentato scenari complessi per i conducenti che percorrevano la direttrice sud. Nello specifico, si sono verificate code a tratti sulla carreggiata interna tra l’uscita Grazie Salaria e lo svincolo della Nomentana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Roma: blocchi sul Raccordo e incendi paralizzano il traffico

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