canto degli esclusi al teatro carcano

Lunedì sera alle 20.30, il Teatro Carcano di Milano ospiterà uno spettacolo intitolato “Il Canto degli esclusi - Concertato a due per Alda Merini”. In scena saranno presenti gli attori Alessio Boni e Marcello Prayer, che interpreteranno il concerto dedicato alla poetessa Alda Merini. L’evento si svolgerà nel teatro milanese, coinvolgendo il pubblico con un’esibizione che rende omaggio alla figura della scrittrice.

Lunedì alle 20.30 al Teatro Carcano di Milano in scena Alessio Boni e Marcello Prayer con “Il Canto degli esclusi - Concertato a due per Alda Merini“. L’obiettivo della serata è benefico: infatti il ricavato è destinato alla raccolta fondi per la ricerca del “Progetto Bridge- Bambini, Ricerca e Innovazione per il Glioma Diffuso del tronco encefalico: un ponte verso una nuova cura con uso di tecnologie avanzate” promosso dalla Fondazione IRCCS Carlo Besta e dall’Istituto Nazionale Tumori con Centro Mariani per le Disabilità Complesse .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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