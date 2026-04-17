Il canto degli esclusi - concertato a due per Alda Merini

Un evento musicale si ispira alle parole e alla poesia di Alda Merini, intitolato

Dagli antichi greci a oggi il teatro non è solo luogo di rappresentazione ma è spazio di comunità e di responsabilità condivisa, un posto dove riflettere, confrontarsi e contribuire al bene comune della collettività. È in questa prospettiva che si inserisce la serata speciale al Teatro Carcano.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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