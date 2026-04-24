Cantieri in zona Sciabiche l' appello di Confesercenti | Operatori turistici in difficoltà

Confesercenti Brindisi ha rivolto un appello alle autorità locali per affrontare con urgenza la situazione critica degli operatori turistici e dei ristoratori nella zona delle Sciabiche, a causa dei cantieri presenti in quella zona. La richiesta si concentra sulla necessità di intervenire rapidamente per alleviare le difficoltà che stanno affrontando le attività commerciali lungo il lungomare. La questione riguarda il disagio causato dai lavori di costruzione e ristrutturazione in corso.

BRINDISI - Confesercenti Brindisi lancia un appello alle istituzioni cittadine affinché venga affrontata con urgenza la difficile situazione che stanno vivendo gli operatori turistici del lungomare, in particolare i ristoratori della zona “Sciabiche”.I lavori in corso per la riqualificazione.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Corso di formazione per operatori turistici e agroalimentariSi è svolta nella sala consiliare del Comune la cerimonia di consegna degli attestati del corso di formazione per operatori turistici e... ’Sibillini romantici’. Corso di formazione per operatori turisticiIl progetto ‘Sibillini Romantici’, promosso dai Comuni di Amandola, Montedinove e Rotella, rappresenta un esempio concreto di come le risorse del...