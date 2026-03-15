Corso di formazione per operatori turistici e agroalimentari

Da ilrestodelcarlino.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sala consiliare del Comune si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati del corso di formazione rivolto a operatori turistici e agroalimentari. La sessione ha visto la partecipazione di numerosi studenti che hanno completato con successo il percorso di formazione. Durante l’evento sono stati consegnati i certificati ai partecipanti, che ora sono qualificati per operare nei settori interessati.

Si è svolta nella sala consiliare del Comune la cerimonia di consegna degli attestati del corso di formazione per operatori turistici e agroalimentari promosso nell’ambito del progetto ‘ Sibillini Romantici ’, alla presenza dei tre sindaci dei Comuni partner Adolfo Marinangeli (Amandola), Antonio Del Duca (Montedinove) e Giovanni Borraccini (Rotella). Il corso, svoltosi nei mesi di gennaio e febbraio, si è sviluppato su 30 ore di formazione divise in tre ambiti strategici per lo sviluppo dell’offerta territoriale: marketing e comunicazione per la promozione turistica, inglese base per il turismo e accoglienza dell’ospite in azienda. L’iniziativa ha registrato 42 iscritti complessivi e 27 attestati conseguiti, a testimonianza di una partecipazione concreta e continuativa lungo tutto il percorso formativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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