Il progetto ‘Sibillini Romantici’ prevede un corso di formazione rivolto agli operatori turistici e viene promosso dai Comuni di Amandola, Montedinove e Rotella. L’obiettivo è aggiornare le figure professionali che operano nel settore, offrendo loro strumenti e competenze specifiche per migliorare l’accoglienza e le attività legate al turismo nella zona dei Sibillini. La formazione si svolge in diverse sessioni dedicate ai partecipanti.

Il progetto ‘Sibillini Romantici’, promosso dai Comuni di Amandola, Montedinove e Rotella, rappresenta un esempio concreto di come le risorse del Pnrr possano tradursi in azioni strutturali capaci di incidere in modo duraturo sui territori, rafforzandone la coesione sociale, capacità organizzativa e l’attrattività culturale e turistica. Grazie al finanziamento dell’Unione Europea ‘NextGeneration’ dedicata al programma ’Attrattività dei borghi’, il progetto ha scelto di agire non solo sulla promozione esterna dei borghi, ma soprattutto su un lavoro profondo e spesso invisibile: la crescita delle competenze, il rafforzamento delle filiere locali e la costruzione di una destinazione turistica consapevole e auto sostenibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Sibillini romantici’. Corso di formazione per operatori turistici

