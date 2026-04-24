Canottaggio nelle batterie del Memorial d’Aloja in evidenza Rambaldi e Chiumento nel doppio maschile

A Piediluco, in Umbria, ha preso il via la 40ª edizione del Memorial Paolo d’Aloja di canottaggio. Durante le batterie di qualificazione, sono stati osservati gli atleti Rambaldi e Chiumento nel doppio maschile, che hanno mostrato buone prestazioni. La competizione, che coinvolge diverse nazionali, si svolge lungo il bacino lacustre e prosegue con le fasi successive delle gare.

Si apre a Piediluco, in Umbria, la 40ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja di canottaggio, che segna l’inizio della stagione internazionale: nelle batterie di gara-1, con finali previste domani mattina, si mettono in mostra nel doppio maschile Luca Rambaldi e Luca Chiumento, autori del miglior crono assoluto. Nel doppio maschile il miglior crono assoluto è di Luca Rambaldi e Luca Chiumento, che si impongono in 6:14:85, mentre nell’altra serie Marco Selva e Gabriel Soares svettano con il tempo di 6:16:79, invece nel doppio femminile Clara Guerra ed Alice Gnatta entrano in finale con quarto crono complessivo. Nel singolo femminile la miglior italiana è Alice Codato, schierata in questa specialità dopo il forfait di Laura Meriano nel due senza, che passa all’ultimo atto con il terzo tempo assoluto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio, nelle batterie del Memorial d’Aloja in evidenza Rambaldi e Chiumento nel doppio maschile Notizie correlate Leggi anche: Quarant’anni di Memorial D’Aloja, Piediluco è il centro del canottaggio mondiale Canottaggio, il Memorial d’Aloja torna ad essere l’opening stagionale internazionaleNel fine settimana andrà in scena a Piediluco, in Umbria, la 40ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja di canottaggio, che aprirà la stagione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Quarant’anni di Memorial D’Aloja, Piediluco è il centro del canottaggio mondiale; Canottaggio, il Memorial d’Aloja torna ad essere l’opening stagionale internazionale; Canottaggio, 107 gli atleti azzurri tra cui i campioni mondiali e le vicecampionesse d’Europa. Piediluco, al via oggi il Memorial Paolo D’Aloja con venti nazioni partecipanti; Canoa - Riflettori sul Trofeo Sparafucile. In 600 sul Lago Inferiore per la Gara Internazionale di Velocità. Canottaggio, nel weekend a Piediluco il 40esimo Memorial Paolo D’Aloja dal forte respiro internazionaleQuarant’anni e non sentirli. Perché ogni nuova edizione ha un sapore unico e per questo speciale. Nel segno di una tradizione che si rinnova. Nel ricordo di una delle figure centrali del canottaggio, ... umbria24.it Canottaggio a Piediluco: 1200 atleti al secondo meeting, cresce l’attesa per il Memorial D’AlojaPiediluco si conferma capitale del canottaggio italiano. Il secondo meeting nazionale ha richiamato sulle acque del lago quasi 1200 atleti in rappresentanza di 113 società provenienti da ... ternananews.it Conto alla rovescia per gli Europei di Canottaggio 2026: la Schiranna si prepara! - facebook.com facebook I vincitori del Campionato Nazionale Scolastico Indoor tinyurl.com/ym6np7ph #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio x.com