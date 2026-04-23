Canottaggio il Memorial d’Aloja torna ad essere l’opening stagionale internazionale

Nel fine settimana si terrà a Piediluco, in Umbria, la 40ª edizione del Memorial Paolo d’Aloja di canottaggio, che rappresenta l’apertura ufficiale della stagione internazionale. Circa 300 atleti provenienti da 20 paesi diversi si confronteranno nelle competizioni, segnando il ritorno di questo evento nel calendario sportivo internazionale del settore. La manifestazione si svolge in un contesto di grande partecipazione e interesse per il mondo del canottaggio.

Nel fine settimana andrà in scena a Piediluco, in Umbria, la 40ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja di canottaggio, che aprirà la stagione internazionale: saranno circa 300 gli atleti al via, con 20 Paesi rappresentati. Oltre all’Italia, infatti, saranno al via Azerbaigian, Atleti Individuali Neutrali, Egitto, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Lituania, Moldavia, Porto Rico, Cechia, Serbia, Sudan, Svezia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan e Zimbabwe. Dopo la parentesi su distanze brevi dello scorso ottobre, con questa edizione si torna ai 2000 metri, anche se alle prossime Olimpiadi si gareggerà su 1500 metri: per ciascuna specialità andranno in scena due gare.🔗 Leggi su Oasport.it

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Panoramica sull’argomento

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