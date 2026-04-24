Canottaggio 107 gli atleti azzurri tra cui i campioni mondiali e le vicecampionesse d’Europa Piediluco al via oggi il Memorial Paolo D’Aloja con venti nazioni partecipanti

A Piediluco prende il via oggi il 40° Memorial Paolo D’Aloja, una delle competizioni di canottaggio più importanti in Italia. Alla gara partecipano 107 atleti italiani, tra cui campioni mondiali e vicecampionesse d’Europa, provenienti da venti paesi diversi. L’evento si svolgerà fino a domenica, con un’edizione che si distingue per l’attenzione alla sostenibilità e all’ambiente.

Piediluco è pronta per il 40° Memorial Paolo d’Aloja, in programma da oggi a domenica, in un’edizione sempre più green. La regata internazionale, dedicata al ricordo dello storico Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, segna l’esordio della Nazionale del Direttore Tecnico Antonio Colamonici. L’Italia, presente con 107 atleti, schiera le punte di diamante: il quattro di coppia maschile campione mondiale 2025 e vicecampione olimpico 2024, composto dai finanzieri Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, e il due senza femminile vicecampione d’Europa e quarto ai Mondiali 2025 con Alice Codato (Fiamme OroSC Gavirate) e Laura Meriano (CarabinieriSC Garda Salò).🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il Memorial Paolo d’Aloja nella quarta di copertina della Gazzetta dello Sport tinyurl.com/2779yhjt #mdaloja2026 #memorialrowing2026 #rowinginpiediluco #Memorialdaloja2026 #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #memorial #memori x.com

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