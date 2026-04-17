Sabato 18 aprile alle 21:30, il talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi” tornerà con una nuova puntata condotta da Luca Sommi. Ospiti della serata saranno figure note nel panorama culturale e giornalistico, tra cui Padellaro, Jebreal, Orsini e Mieli. La trasmissione andrà in onda in prima serata e vedrà anche la partecipazione di Travaglio e Scanzi.

Nuova puntata del talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi”, condotto da Luca Sommi in prima serata sabato 18 aprile alle 21:30. Ospiti della nuova puntata i giornalisti Antonio Padellaro, Paolo Mieli e Rula Jebreal e il professore Alessandro Orsini. Al centro della discussione gli attacchi di Trump a Papa Leone, che hanno portato Giorgia Meloni a prendere posizione contro il presidente americano, che a sua volta ha reagito con stizza. Come da tradizione, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi analizzano i fatti più importanti della settimana. L'articolo Padellaro, Jebreal, Orsini e Mieli ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 18 aprile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Padellaro, Jebreal, Orsini e Mieli ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 18 aprile. Con Travaglio e Scanzi

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