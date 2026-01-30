Caridi Carofiglio Sciorilli Borrelli e Orsini ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi il 31 gennaio Con Travaglio e Scanzi

La nuova puntata di “Accordi & Disaccordi” va in onda sabato sera alle 21:30 sul Nove. Luca Sommi conduce il talk di approfondimento con ospiti come Caridi, Carofiglio, Sciorilli Borrelli e Orsini, che si alterneranno insieme a Travaglio e Scanzi. La serata si preannuncia intensa, con discussioni tra esperti e giornalisti su temi di attualità e politica.

Nuova puntata di “Accordi & Disaccordi” sul Nove, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi che torna in prima serata sabato 31 gennaio alle 21:30. Ospiti della puntata lo scrittore Gianrico Carofiglio, la corrispondente dall’Italia per il Financial Times Silvia Sciorilli Borrelli, la giornalista e scrittrice Paola Caridi e il professore di Sociologia del Terrorismo Alessandro Orsini. Al centro del dibattito la polemica sulla presenza degli agenti americani dell’Ice in Italia durante le Olimpiadi invernali e le minacce all’Iran pronunciate dal presidente Usa Donald Trump. Come da tradizione, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi analizzano i fatti più importanti della settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caridi, Carofiglio, Sciorilli Borrelli e Orsini ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi il 31 gennaio. Con Travaglio e Scanzi Approfondimenti su Accordi Disaccordi Berlinguer, Lerner, Orsini e Carofiglio ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 13 dicembre. Con Travaglio e Scanzi Sabato 13 dicembre, Luca Sommi conduce l'ultimo appuntamento del 2025 di Cacciari, Orsini e Jebreal ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 17 gennaio. Con Travaglio e Scanzi Sabato 17 gennaio, torna su Nove “Accordi & Disaccordi”, il talk condotto da Luca Sommi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Oggi il Sindaco, Giulio Borrelli, e il Vicesindaco, Enzo Orfeo, hanno ricevuto in Municipio i titolari del panificio Di Iorio di Atessa, che lo scorso 31 dicembre ha chiuso dopo oltre 150 anni. E’ stato Nicolino Tinaro a rilevare l’attività dallo zio Girolamo Di Iorio ne - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.