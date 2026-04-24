Cane con l' addome squarciato lasciato in agonia per due ore | veterinario Asl chiede la messa alla prova la Lida di Ortona parte civile

Un cane con l’addome aperto e le viscere fuoriuscite è stato lasciato in condizioni di agonia per circa due ore prima di ricevere assistenza veterinaria. La vicenda si svolge a Lanciano e ha portato all’apertura di un procedimento penale in cui è coinvolto un dirigente medico veterinario della Asl. La Lega Italiana per la Difesa degli Animali (LIDA) di Ortona si è costituita parte civile nel procedimento.

Un cane gravemente ferito, con l’addome squarciato e le viscere fuoriuscite, rimasto per circa due ore in agonia senza ricevere soccorso veterinario urgente: è la vicenda al centro del procedimento penale in corso a Lanciano, nel quale risulta imputato un dirigente medico veterinario della Asl.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Pescara, processo per crudeltà verso un cane: l’uomo accusato voleva la messa alla prova, Lndc parte civile.Spoltore, un cane lasciato morire al sole: la battaglia legale per un atto di crudeltà Si è aperta ieri, 19 febbraio 2026, presso il tribunale di... Cane alla catena lasciato morire di fame a Spoltore, verso la messa alla prova dell'imputato: delusione dell'LndcIl giudice accoglie la richiesta di messa alla prova avanzata dall’uomo accusato di aver lasciato morire di fame e di sete un cane a Spoltore.