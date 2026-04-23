Cane alla catena lasciato morire di fame a Spoltore verso la messa alla prova dell' imputato | delusione dell' Lndc

A Spoltore si sta discutendo la richiesta di messa alla prova per un uomo accusato di aver lasciato morire di fame e sete un cane. Il giudice ha deciso di accogliere questa richiesta, che sarà valutata nei prossimi passaggi processuali. La notizia ha suscitato la delusione dell’associazione che si occupa di tutela degli animali, che si era opposta alla misura.

Il giudice accoglie la richiesta di messa alla prova avanzata dall’uomo accusato di aver lasciato morire di fame e di sete un cane a Spoltore. La decisione, che apre alla sospensione del processo, viene resa nota da Lndc Animal Protection, che esprime “profonda amarezza e delusione” per gli.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Cane lasciato morire legato a una catena a Spoltore, Lndc Animal Protection in tribunale per la prima udienzaPrima udienza, giovedì 19 febbraio, nel tribunale di Pescara per il caso del cane lasciato morire di fame e di sete a Spoltore, denunciato da Lndc... Pescara, processo per crudeltà verso un cane: l’uomo accusato voleva la messa alla prova, Lndc parte civile.Spoltore, un cane lasciato morire al sole: la battaglia legale per un atto di crudeltà Si è aperta ieri, 19 febbraio 2026, presso il tribunale di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Da Reggiolo si trasferiscono all’estero e lasciano il cane alla catena sul pianerottolo. Ma c’è un lieto fine; Si trasferiscono per sempre all’estero e abbandonano il cane legato a una catena; REGGIO EMILIA, TRASLOCANO IN FRANCIA E LASCIANO IL CANE ALLA CATENA: DUE DENUNCE; Reggio Emilia, traslocano all'estero e abbandonano il cane incatenato: coppia denunciata. Si trasferiscono all’estero e abbandonano il cane legato alla catena sul pianerottoloReggiolo, la coppia è stata denunciata. Un vicino si è preso cura del quattrozampe, poi è intervenuto anche il canile ... bologna.repubblica.it Traslocano all'estero e abbandonano il cane legato alla catena: coppia denunciataLa vicenda risale al dicembre scorso quando è pervenuta una segnalazione da parte della curatrice dell’immobile che, giunta sul posto per questioni gestionali, ha trovato fuori dalla porta il segugio ... gazzettadiparma.it Una promessa fatta sul finire della vita, un legame nato per caso e diventato indissolubile. Una bambina di sette anni, un padre e un cane in cerca di casa. Così Coco ha trovato un nuovo inizio, trasformando il dolore in amore. - facebook.com facebook Morte del cane Dodo, sequestrati i pitbull che lo hanno ucciso: indagini in corso a Focene - La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. x.com