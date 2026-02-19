Pescara processo per crudeltà verso un cane | l’uomo accusato voleva la messa alla prova Lndc parte civile

A Spoltore, un uomo è sotto processo per aver lasciato morire al sole un cane, causando la sua morte. La vicenda si è svolta nel luglio 2025, quando il cane fu trovato in condizioni estreme, senza acqua né riparo. L’uomo, che ha chiesto la messa alla prova, si trova ora di fronte a una denuncia per crudeltà sugli animali. La parte civile, rappresentata dalla Lndc, segue con attenzione l’andamento del procedimento. La sentenza verrà decisa nelle prossime settimane.

Spoltore, un cane lasciato morire al sole: la battaglia legale per un atto di crudeltà. Si è aperta ieri, 19 febbraio 2026, presso il tribunale di Pescara la prima udienza del processo a carico di un uomo accusato di maltrattamento di animali. Al centro del caso, la vicenda di un cane ritrovato in condizioni disperate a Spoltore, in provincia di Pescara, legato a una catena e abbandonato al sole senza cibo né acqua. L'associazione Lndc Animal Protection si è costituita parte civile, contestando la richiesta di messa alla prova presentata dall'imputato e chiedendo una pena adeguata alla gravità del reato.