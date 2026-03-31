Morte dopo Natale a Campobasso non era cibo | madre e figlia uccise con un veleno invisibile

Una donna e sua figlia sono state trovate morte a Campobasso poco dopo il Natale. Inizialmente si ipotizzava un’intossicazione alimentare, ma le indagini hanno portato alla possibilità di un avvelenamento volontario. Le autorità stanno valutando diverse piste e analizzando i risultati delle autopsie, che potrebbero chiarire le cause dei decessi. La vicenda resta sotto esame, con gli investigatori impegnati a ricostruire gli ultimi momenti delle vittime.

Da sospetta intossicazione a ipotesi di omicidio. Quella che sembrava una tragedia domestica legata a un’intossicazione alimentare si trasforma ora in un caso ben più oscuro. La Procura di Campobasso ha aperto un fascicolo per duplice omicidio premeditato dopo gli ultimi sviluppi sulle morti di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni. Le due erano decedute a poche ore di distanza, tra il 27 e il 28 dicembre 2025, all’ospedale Cardarelli. Ora, però, le nuove analisi hanno ribaltato completamente lo scenario. La scoperta della ricina e il cambio di rotta. La svolta arriva dagli esami tossicologici effettuati al centro specializzato Maugeri di Pavia, che hanno rilevato tracce di ricina nel sangue delle vittime. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni, non sono morte per intossicazione alimentare, ma sarebbero state avvelenate in casa loro con la ricina. È la svolta, inaspettata, del caso delle due donne morte subito dopo Natale all'ospedale Ca - facebook.com facebook

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