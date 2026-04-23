Campobasso madre e figlia morte avvelenate | sequestrato cellulare della sorella maggiore

A Pietracatella, nel Campobassano, sono state trovate morte madre e figlia, entrambe avvelenate. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il cellulare della sorella maggiore, considerata una persona informata sui fatti. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso e le eventuali responsabilità. La procura ha avviato un’indagine ufficiale e sta analizzando tutti gli elementi raccolti sul luogo.

CAMPOBASSO – Colpo di scena nel giallo dell’avvelenamento di Pietracatella (Campobasso). Le indagini si indirizzano su Alice Di Vita, sorella della 15enne Sara e figlia di Antonella Di Ielsi, le due donne decedute tra il 27 e il 28 dicembre 2025 per avvelenamento. Il telefonino di Alice è stato acquisito nell’ambito della prima inchiesta, quella che vede indagati per omicidio colposo cinque medici. Martedì 28 aprile sul cellulare della 19enne, alla presenza degli avvocati delle parti, verranno verificati messaggi, telefonate e cronologia degli accessi a Internet. L’attività, collegata a “esigenze tecniche” come precisato dalla Procura, consisterà nell’estrazione forense dei dati, con la successiva acquisizione degli elementi ritenuti rilevanti ai fini investigativi.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Campobasso, mamma e figlia avvelenate: familiari sentiti in questura - Ore 14 Sera 09/04/2026

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