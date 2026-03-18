A pochi minuti da Milano riapre il campo con 600mila tulipani | ingresso gratis nei primi giorni

A pochi minuti da Milano riapre il campo con 600mila tulipani. Nei primi giorni l’ingresso sarà gratuito per i visitatori che vogliono ammirare i fiori. Il campo si trova in una zona vicina alla città e offre un'ampia varietà di tulipani in fiore. L’evento è aperto al pubblico e facilmente accessibile ai visitatori di tutte le età.

A pochi minuti da Milano torna uno degli appuntamenti primaverili più attesi: un campo coloratissimo con centinaia di migliaia di tulipani pronto ad accogliere visitatori e curiosi. L’apertura è dettata dall’ inizio della stagione dei fiori e offre un’ esperienza immersiva tra profumi e colori. Nei primi giorni, inoltre, è possibile anche entrare gratuitamente. LEGGI ANCHE: Mario Schifano torna a casa (e ci ricorda perché l’arte italiana non è solo Rinascimento) Un mare di colori nel campo di tulipani a due passi da Milano. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dal 17 marzo al 10 aprile riapre ad Arese il campo “ Tulipani Italiani ”, un grande “you-pick field” ideato dal floricoltore olandese Edwin Koeman. 🔗 Leggi su Funweek.it

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