Valle Brembana la Funicolare di San Pellegrino riapre il 25 aprile | giorni orari e prezzi

La Funicolare San Pellegrino-Vetta, situata nella Valle Brembana, riaprirà il 25 aprile dopo un periodo di chiusura. È stata annunciata la data di riapertura, con dettagli su orari e prezzi che saranno disponibili nei prossimi giorni. La funicolare collega il paese di San Pellegrino con la vetta, offrendo un collegamento storico e panoramico nella zona. La riapertura interessa residenti e turisti che desiderano visitare la zona.

Bergamo, 15 aprile 2026 – È tutto pronto: riapre la storica Funicolare San Pellegrino-Vetta, situata nell’omonimo paese della Valle Brembana. Quando, in che orari e quali sono i prez zi della stagione 2026? Ecco tutte le informazioni. Quando. La Funicolare sarà attiva dal 25 aprile al 13 settembre dalle 10 alle 20, con corse ogni 20 minuti, che potranno subire variazioni in base all’affluenza dei viaggiatori. Dal 25 aprile al 28 giugno, l’impianto effettuerà servizio solo nelle giornate di sabato e domenica, con l’aggiunta di venerdì 1° maggio, lunedì 2 giugno, sabato 12 e domenica 13 settembre.. Dal 3 al 12 luglio l’apertura della funicolare verrà estesa anche al venerdì.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valle Brembana, la Funicolare di San Pellegrino riapre il 25 aprile: giorni, orari e prezzi Notizie correlate L’Air riapre la funicolare: gli orari di PasquaAIR Campania comunica che da domani, 4 aprile 2026, la funicolare Mercogliano–Montevergine torna operativa per accogliere fedeli, turisti ed... La funicolare di Montevergine riapre al pubblico: gli orariAIR Campania comunica che da domani, 4 aprile 2026, la funicolare Mercogliano–Montevergine torna operativa per accogliere fedeli, turisti ed... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Pasquetta, Città Alta presa d’assalto. Code anche per i rientri - Foto e video. Valle Brembana, la Funicolare di San Pellegrino riapre il 25 aprile: giorni, orari e prezziAnche per il 2026 il servizio è affidato ad ATB Mobilità. Ecco il calendario dettagliato per la stazione estiva ... ilgiorno.it Funicolare di San PellegrinoTorna in funzione per la stagione estiva uno degli impianti simbolo della Valle Brembana. Servizio fino al 13 settembre, confermata la gestione Atb. ecodibergamo.it