Concorso canoro per giovani ecco i nomi dei finalisti del Pavone D' Oro Tre i premi speciali

I finalisti del concorso canoro ‘Il Pavone d’Oro’ sono stati annunciati dopo la terza semifinale, conclusasi ieri sera. Si tratta della prima fase della 45esima edizione, un evento che vede coinvolti giovani talenti da diverse parti. Durante la serata sono stati consegnati anche tre premi speciali, mentre il concorso, ideato da Don Italo Cavagnini nel 1969, prosegue con le fasi successive.

Si è conclusa ieri sera con la terza semifinale, la prima tranche del concorso canoro faen tino ‘Il Pavone d’Oro’ ideato da Don Italo Cavagnini nel 1969 e giunto quest’anno alla 45esima edizione. Un teatro Masini gremito ha accolto i giovani in gara. Dalle tre semifinali sono stati scremati i 19 concorrenti che accederanno alla finale in programma sabato 28 marzo, sempre al Masini. Ad esibirsi sul palco nella serata conclusiva saranno 6 concorrenti per la categoria A e B, 7 per la categoria C (dove si è regi strato un ex aequo nel punteggio di valutazione tra due partecipanti) e in più il vincitore assoluto della categoria ‘Classi’. Come da regolamento il trionfatore della 45esima edizione verrà scelto tra i soli finalisti della Categoria C. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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