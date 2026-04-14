aspiranti scrittori e idee iperuraniche

Nella provincia padana, la vita si presenta complessa, influenzata da una religione che spesso assume i tratti di una superstizione idolatrica e da un’idea di lavoro come destino sociale. In questo contesto, alcuni aspiranti scrittori cercano di dare voce alle proprie idee e di esplorare nuovi mondi attraverso la scrittura. Il loro percorso si svolge tra le difficoltà quotidiane e le aspettative di una società radicata in tradizioni e credenze consolidate.

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L’Associazione Fabbrica delle idee Arezzo, lancia alcune idee per la cittàArezzo, 14 aprile 2026 – L’Associazione Fabbrica delle idee Arezzo, lancia alcune idee per la città di Arezzo.

Bancarelle, idee e piccoli tesori: tornano "Piazzetta delle idee" e "Chi cerca trova"Il borgo antico di Riccione Paese torna a valorizzare le tradizioni e la creatività cittadina.