Campania | 60 milioni per ripulire 15 aree dai rifiuti tossici

Il Governo italiano ha deciso di destinare 60 milioni di euro del PNRR per la bonifica di quindici aree della Campania contaminate da rifiuti tossici. L’intervento prevede interventi di pulizia su cinque siti a Caserta, sette a Napoli e tre a Salerno. La cifra viene assegnata con l’obiettivo di ripulire le zone interessate e ridurre il rischio ambientale e sanitario.

? Cosa sapere Il Governo stanzia 60 milioni PNRR per bonificare 15 aree contaminate in Campania.. L'intervento riguarda 5 siti a Caserta, 7 a Napoli e 3 a Salerno.. Sessanta milioni di euro stanziati dal Governo per ripulire quindici aree contaminate in Campania, con cinque siti che colpiscono direttamente la provincia di Caserta attraverso i fondi del PNRR. La notizia arriva dalle stanze della Regione, dove Vincenzo Santangelo, presidente della Commissione Speciale Anticamorra, beni confiscati, bonifiche ambientali ed ecomafie, ha dato comunicazione dell’arrivo di queste risorse finanziarie. L’intervento mira a colpire zone critiche che da decenni soffrono per l’inquinamento e per le infiltrazioni legate ai traffici illeciti di rifiuti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania: 60 milioni per ripulire 15 aree dai rifiuti tossici Notizie correlate Leggi anche: Pnrr, sprint bonifiche: in Campania 60 milioni per 15 emergenze Leggi anche: Rifiuti tossici e boschi: boom degli incendi a Napoli e in Campania Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pnrr, sprint bonifiche: in Campania 60 milioni per 15 emergenze; PNRR Campania: stanziati 60 milioni per guarire la regione; Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza Europeo - 112; Oltre 120 milioni per le borse di studio: la Regione punta sugli universitari. Sessanta milioni per bonificare 15 siti in Campania, cinque sono nel CasertanoScopri tutti i dettagli riguardo Sessanta milioni per bonificare 15 siti in Campania, cinque sono nel Casertano . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Pnrr, sprint bonifiche: in Campania 60 milioni per 15 emergenzeCon un linguaggio piuttosto tecnico vengono definiti siti orfani. In pratica sono veri e propri bubboni ambientali che da tempo ammorbano il territorio nazionale, ovvero ... ilmattino.it L'obiettivo, fa sapere l'azienda, è quello di rafforzare le condizioni di sicurezza a bordo dei mezzi, Da maggio vigilanti armati sui bus Ari Campania: - facebook.com facebook #praticheonline dei #SUAP delle #cameredicommercio: nel mese di marzo Veneto, Lombardia, Puglia, Sicilia e Campania sono le regioni che hanno registrato i maggiori incrementi percentuali. impresainungiorno.gov.it #SUAP #servizidigitali #semplificazion x.com