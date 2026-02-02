Rifiuti tossici e boschi | boom degli incendi a Napoli e in Campania

Napoli e la Campania continuano a bruciare. Negli ultimi mesi, gli incendi nei boschi sono aumentati di molto, alimentati anche dai rifiuti tossici nascosti tra le piante. Le forze dell’ordine hanno portato a termine oltre 73mila controlli, sequestrato più di mille aziende e arrestato 27 persone. In totale, sono stati contestati più di 2.500 illeciti e notificati circa 3 milioni di euro di multe. La situazione resta critica e richiede interventi immediati.

Oltre 73mila controlli, 3.480 i reati perseguiti con 1.044 sequestri, 27 arresti e 2.515 illeciti amministrativi contestati, per un importo complessivo notificato di circa 3 milioni di euro. Sono i numeri che raccontano l'operato dei carabinieri forestali della Campania. Questa mattina, è stato presentato il bilancio dell'anno 2025. Diverse le criticità. Spicca il trattamento dei rifiuti nella terra dei fuochi, a cavallo tra le province di Napoli e Caserta. Ma non vanno dimenticate altre emergenze, come gli incendi boschivi e l'inquinamento delle aziende. I militari hanno messo sotto controllo 199 siti con 114 attività ricadenti nell'area tristemente nota come terra dei fuochi.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Rifiuti Tossici Boschi Abbandono di rifiuti tossici, coppia alla sbarra Rifiuti altamente tossici. Dopo 27 anni la rimozione Dopo oltre 27 anni, iniziano le operazioni di rimozione dei rifiuti altamente tossici a Fiesse, in provincia di Brescia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Rifiuti Tossici Boschi Argomenti discussi: Come prevenire gli incendi dei boschi. Misteriosi anelli bianchi apparsi attorno a barili di rifiuti tossici gettati in mare: non si possono togliereSi stima che davanti alla costa della California meridionale le aziende abbiano gettato fino a mezzo milione di barili pieni di rifiuti tossici. Attorno a una parte di essi si sono formati misteriosi ... fanpage.it SENTENZA CEDU SU RIFIUTI TOSSICI – DICHIARAZIONE DEL VICEPRESIDENTE BONAVITACOLA30/01/2025 - La sentenza di oggi della Corte europea accoglie il ricorso presentato nel 2013 da 41 abitanti della zona di Napoli Nord ed area casertana che lamentavano gravi danni alla salute per lo ... regione.campania.it Affare rifiuti e roghi tossici: "Attività lucrosa per i clan". La Procura di Agrigento a caccia dei mandanti facebook È ripartita la difficile bonifica dei «veleni di Crotone», rifiuti tossici in Calabria da decenni x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.