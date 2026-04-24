Camorra sugli appalti delle pulizie Copma vittima di infiltrazione Processo lampo per i vertici del clan

Nella città di Ferrara, un’indagine ha portato alla luce presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti per le pulizie ospedaliere. La società locale, coinvolta in un appalto presso un grande ospedale della zona, ha segnalato alle autorità sospetti riguardo a tentativi di controllo da parte di un clan locale. Di conseguenza, sono stati avviati procedimenti giudiziari che hanno coinvolto i vertici dell’organizzazione criminale, portando a un processo che si è svolto in tempi rapidi.

Ferrara, 24 aprile 2026 – Il Clan D’Alessandro tenta di gestire il monte ore dell’appalto delle pulizie all’ospedale Castellammare di Stabia, ma l’azienda ferrarese Copma se ne accorge e denuncia tutto all’antimafia. Scatta quindi il giudizio immediato per nove imputati, che richiedono il rito abbreviato. Le ingerenze del Clan D’Alessandro nella Copma, vittima del tentativo di infiltrazione mafiosa, saranno al centro della discussione di oggi, davanti al gip di Napoli, del legale difensore dell’azienda ferrarese, Fabio Anselmo. Il colosso delle pulizie si è costituito parte civile contro nove imputati accusati di associazione di stampo mafioso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camorra sugli appalti delle pulizie, Copma vittima di infiltrazione. Processo lampo per i vertici del clan Notizie correlate Toscana, infiltrazione del clan Moccia: 11 arresti negli appaltiUndici persone, con legami diretti con il clan Moccia di Afragola, sono state colpite da misure cautelari oggi a seguito di un’operazione denominata... Camorra: smantellato sistema di infiltrazione mafiosa negli appalti in Toscana, 11 arrestiUn articolato sistema di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico toscano, con esponenti collegati al clan camorristico... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Camorra sugli appalti delle pulizie, Copma vittima di infiltrazione. Processo lampo per i vertici del clan; Appalti, l’allarme Anac: 'L'86% delle procedure è senza gara'. Busia avverte: 'Così si alimentano sprechi e infiltrazioni'; Camorra nei cantieri toscani: il sistema invisibile tra appalti e manodopera; Castellammare, Il pentito vuota il sacco: Così i D'Alessandro avevano le soffiate sugli appalti. Camorra sugli appalti. La denuncia di Copma: No agli infiltrati del clanIl colosso Copma di Ferrara denuncia il tentativo della camorra di infiltrarsi nell’appalto delle pulizie che l’azienda ha ottenuto nel 2021 all’ospedale di Castellamare di Stabia. Da questo esposto ... ilrestodelcarlino.it I tentacoli della Camorra sugli appalti in Toscana, undici in manetteUn tentativo sistematico di infiltrazione mafiosa negli appalti e nei cantieri della Toscana. È il quadro emerso dall’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Firenze che ha portato a 11 ... tg.la7.it Due pesi e due misure, la sinistra si indigna per un selfie, ma tace sulle infiltrazioni della camorra in Comune capoluogo di provincia della regione più rossa d’Italia (sarà un caso). Noi non dimentichiamo che quella giunta è stata sciolta per mafia. Gridavano " - facebook.com facebook I tentacoli della Camorra in Toscana x.com