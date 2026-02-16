Si schianta su una ringhiera e resta in bilico sulla rampa del parcheggio

L’uomo alla guida di un’auto ha perso il controllo e si è schiantato contro una ringhiera a Levico Terme, fermandosi in equilibrio sulla rampa di un parcheggio interrato. La collisione, avvenuta questa mattina, ha provocato danni alla struttura e ha messo in allerta i passanti che hanno assistito alla scena. La vettura è finita oltre il muretto, bloccata a mezz’aria mentre i soccorritori intervenivano sul posto.

Ancora non si conoscono con esattezza le cause dell'incidente che sono al vaglio delle forze dell'ordine, né le condizioni di salute dell'autista. Dalle prime informazioni è emerso che l'allarme alla Centrale unica di emergenza è scattato attorno alle 5 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Levico Terme, che hanno messo in sicurezza la zona, il personale sanitario del 118 per prendersi cura del paziente e le forze dell'ordine: i carabinieri di Roncegno e il nucleo radiomobile di Borgo Valsugana. Questi ultimi hanno effettuato tutti i rilievi del caso necessari a ricostruire i fatti.