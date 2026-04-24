Camion in panne blocca l’A13 | code e disagi verso Bologna

Nel tardo pomeriggio, sull’autostrada A13 Bologna-Padova, un camion in panne ha causato la chiusura temporanea di un tratto in direzione Bologna, provocando lunghe code e disagi per chi percorreva la strada. La situazione ha influenzato il traffico nel tratto interessato, con rallentamenti e attese per gli automobilisti in transito. La presenza di mezzi di soccorso ha richiesto del tempo per ripristinare la circolazione.

Disagi nel tardo pomeriggio lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova, dove un mezzo pesante in avaria ha provocato la chiusura temporanea di un tratto strategico in direzione Bologna. La situazione è tornata progressivamente alla normalità in serata, ma non senza ripercussioni sul traffico.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Statale 36, incidente tra camion e auto sul Terzo Ponte. Code e disagi verso LeccoUn'altra mattinata di passione per gli automobilisti in viaggio lungo la Statale 36 nel territorio lecchese. Altra mattinata di disagi sulla Pontina: chilometri di coda per un camion in panneAncora una mattinata di disagi per i pendolari della Pontina, che questa mattina hanno dovuto fare i conti con nuove code e traffico paralizzato per...