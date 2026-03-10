Consiglio Regionale | cambio al vertice del Gruppo consiliare Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR

Nel Consiglio Regionale della Campania si è verificato un cambio di leadership nel gruppo consiliare “Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR”. La modifica riguarda la nomina di un nuovo coordinatore che prende il posto di quello precedente. La decisione è stata ufficializzata durante una riunione interna del gruppo, senza altri dettagli pubblicati.

Cambio al vertice del Gruppo consiliare “Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR” nel Consiglio Regionale della Campania. Nella riunione di ieri, 9 marzo 2026, i consiglieri del Gruppo hanno accolto le dimissioni dell’onorevole Francesco Iovino dalla carica di presidente e dell’onorevole Sebastiano Odierna da Vice-Presidente, aprendo la strada a un nuovo assetto della guida politica. All’unanimità, il Gruppo ha scelto di affidare la Presidenza proprio a Sebastiano Odierna, mentre Francesco Iovino assumerà il ruolo di Vice-Presidente. “Il passaggio di testimone avviene nel segno della continuità e del rilancio – dichiara il nuovo capogruppo Sebastiano Odierna – Ringrazio Francesco Iovino per il lavoro svolto finora e per aver condiviso la scelta di imprimere una spinta nuova all’azione del nostro Gruppo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

